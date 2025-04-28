ВСУ заявили о потере истребителя Су-27

12 апреля ВСУ сообщили о гибели пилота самолета F-16 Павла Иванова при выполнении боевого задания. Обстоятельства гибели пилота расследует межведомственная комиссия. В марте представитель командования украинских ВС Юрий Игнат заявил, что переданные Украине F-16 недостаточно новые, чтобы соревноваться с российскими истребителями Су-35 в воздушном пространстве один на один.