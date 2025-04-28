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ВСУ заявили о потере истребителя Су-27

Ведомости

Истребитель Су-27 воздушных сил (ВС) Украины был утерян при выполнении задания по авиационной поддержке войск и отражении атаки ударных беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале ВС вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пилот успешно катапультировался, его доставили в медицинское учреждение. Жизни и здоровью летчика ничто не угрожает. Причины произошедшего выясняются специальной комиссией.

12 апреля ВСУ сообщили о гибели пилота самолета F-16 Павла Иванова при выполнении боевого задания. Обстоятельства гибели пилота расследует межведомственная комиссия. В марте представитель командования украинских ВС Юрий Игнат заявил, что переданные Украине F-16 недостаточно новые, чтобы соревноваться с российскими истребителями Су-35 в воздушном пространстве один на один.

7 февраля Минобороны России писало, что истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ в воздушном бою сбила Су-27 ВС Украины. 27 марта российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет МиГ-29.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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