ВСУ заявили о потере истребителя Су-27
Истребитель Су-27 воздушных сил (ВС) Украины был утерян при выполнении задания по авиационной поддержке войск и отражении атаки ударных беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале ВС вооруженных сил Украины (ВСУ).
Пилот успешно катапультировался, его доставили в медицинское учреждение. Жизни и здоровью летчика ничто не угрожает. Причины произошедшего выясняются специальной комиссией.
12 апреля ВСУ сообщили о гибели пилота самолета F-16 Павла Иванова при выполнении боевого задания. Обстоятельства гибели пилота расследует межведомственная комиссия. В марте представитель командования украинских ВС Юрий Игнат заявил, что переданные Украине F-16 недостаточно новые, чтобы соревноваться с российскими истребителями Су-35 в воздушном пространстве один на один.
7 февраля Минобороны России писало, что истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ в воздушном бою сбила Су-27 ВС Украины. 27 марта российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет МиГ-29.