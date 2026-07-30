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Силы ПВО сбили 258 украинских БПЛА над регионами

Ведомости

Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и акваторией двух морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Воздушные цели были уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областях, Краснодарском крае, Крыму, Адыгее, а также над Азовским и Черным морями.

С вечера 29 июля Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Сочи, Саратова («Гагарин»), Пензы, Ульяновска («Баратаевка»), Самары («Курумоч»), Бугульмы, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Чебоксар, Уфы, Оренбурга, Ижевска, Кирова («Победилово»).

В пресс-службе RWB сообщили об атаке БПЛА на склад Wildberries в Пензе. Сотрудников эвакуировали, начался пожар. Один человек пострадал, ему оказали медпомощь. Компания перестроила логистические цепочки.

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