Силы ПВО сбили 258 украинских БПЛА над регионами
Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и акваторией двух морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Воздушные цели были уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областях, Краснодарском крае, Крыму, Адыгее, а также над Азовским и Черным морями.
С вечера 29 июля Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Сочи, Саратова («Гагарин»), Пензы, Ульяновска («Баратаевка»), Самары («Курумоч»), Бугульмы, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Чебоксар, Уфы, Оренбурга, Ижевска, Кирова («Победилово»).
В пресс-службе RWB сообщили об атаке БПЛА на склад Wildberries в Пензе. Сотрудников эвакуировали, начался пожар. Один человек пострадал, ему оказали медпомощь. Компания перестроила логистические цепочки.