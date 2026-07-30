Памфилова: беспилотники будут доставлять избирательные документы по всей РФ
В перспективе беспилотники для доставки избирательной документации могут применяться во всех регионах России. Об этом заявила журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
В Санкт-Петербурге 30 июля состоялась демонстрация работы беспилотного катера – автономного или дистанционно управляемого надводного дрона, который планируется использовать для доставки избирательной документации на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. По словам Памфиловой, подобные технологии способны решить проблему транспортной доступности удаленных населенных пунктов.
Она уточнила, что технологии в будущем могут быть применены не только в 36 регионах в труднодоступной и отдаленной местности, а в «каждом регионе есть заброшенные поселочки, плохая транспортная доступность в каком-нибудь забытом угле, а там люди живут».
15 июля «Ведомости» писали, что на выборах в Госдуму беспилотники и безэкипажные катера смогут доставлять бюллетени для голосования и другую избирательную документацию в участковые избирательные комиссии, образованные в труднодоступных и отдаленных местностях. Эта новелла актуальна для 36 регионов страны, в основном они находятся на севере европейской части России, в Сибири и Дальнем Востоке.