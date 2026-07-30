Мирошник: ВСУ применяют мины «новые лепестки» в Кременском округе ЛНР

28 июля монах погиб, а иеромонах получил ранения в результате атаки беспилотника американского производства «Хорнет» в ЛНР. В результате удара погиб доброволец, насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил, который также нес послушание помощника настоятеля храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригады в Ленобласти. При атаке также был ранен настоятель этого храма, помощник командира по работе с верующими военнослужащими одной из войсковых частей иеромонах Иларион. Как уточнили в РПЦ, беспилотник атаковал автомобиль «Нива», в котором находились священнослужители.