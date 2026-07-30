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Мирошник: ВСУ применяют мины «новые лепестки» в Кременском округе ЛНР

Ведомости

ВСУ начали использовать беспилотники для разбрасывания противопехотных мин «новые лепестки» на гражданских объектах Кременского округа в ЛНР. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат уточнил, что мина представляет собой пластиковый контейнер, внутри которого находятся взрывчатое вещество и взрыватель нажимного действия.

Мирошник предупредил, что в случае детонации мины это может привести к серьезным ранениям, травматической ампутации конечности вплоть до летального исхода от потери крови или болевого шока.

28 июля монах погиб, а иеромонах получил ранения в результате атаки беспилотника американского производства «Хорнет» в ЛНР. В результате удара погиб доброволец, насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил, который также нес послушание помощника настоятеля храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригады в Ленобласти. При атаке также был ранен настоятель этого храма, помощник командира по работе с верующими военнослужащими одной из войсковых частей иеромонах Иларион. Как уточнили в РПЦ, беспилотник атаковал автомобиль «Нива», в котором находились священнослужители.

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