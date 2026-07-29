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При атаке дрона в ЛНР погиб монах

Ведомости

Монах погиб, а иеромонах получил ранения в результате атаки беспилотника американского производства «Хорнет» в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

Атака произошла 28 июля в Троицком районе ЛНР. В результате удара погиб доброволец, насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил, который также нес послушание помощника настоятеля храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригады в поселке Городок Ленинградской области.

При атаке также был ранен настоятель этого храма, помощник командира по работе с верующими военнослужащими одной из войсковых частей иеромонах Иларион. Как уточнили в РПЦ, беспилотник атаковал автомобиль «Нива», в котором находились священнослужители.

У иеромонаха Илариона диагностировано осколочное ранение ноги. Ему предстоит лечение.

29 июля Минобороны сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 619 украинских беспилотников и четыре ракеты большой дальности «Нептун».  Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате ночной атаки украинских вооруженных сил на Крым погибли два человека.

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