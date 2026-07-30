Воробьев назвал своей задачей обеспечение безопасности жителей

«У нас есть также задача – обеспечить безопасность жителей. Террористические атаки, которые идут, и в жилые дома попадают беспилотники, заставляют нас серьезно относиться и к защите, и к заботе о тех, кто утратил имущество или получил ранения. У нас предусмотрены соответствующие выплаты», – сказал он.