Воробьев назвал своей задачей обеспечение безопасности жителей
Жители Подмосковья, пострадавшие от украинских атак, получают выплаты и другую поддержку от властей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«У нас есть также задача – обеспечить безопасность жителей. Террористические атаки, которые идут, и в жилые дома попадают беспилотники, заставляют нас серьезно относиться и к защите, и к заботе о тех, кто утратил имущество или получил ранения. У нас предусмотрены соответствующие выплаты», – сказал он.
При этом Воробьев подчеркнул, что в этом вопросе «разговор не о деньгах», а о внимании и заботе властей о людях.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 28 июля в направлении Подмосковья летело более 390 украинских беспилотников. Он отмечал, что большая часть из них была нейтрализована на дальних подступах. На подлете к Москве российские военные сбили 81 БПЛА.
В тот же день Воробьев сообщал о ликвидации нескольких десятков беспилотников над территориями Домодедова, Подольска, Раменского и Коломны. В Чехове БПЛА влетел в многоквартирный дом на улице Земской. В СНТ «Дубрава» в деревне Ваулово загорелся частный дом без людей внутри.