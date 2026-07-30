Кабмин выделит более 550 млн рублей на развитие цифровых платформ Росавиации

Кроме того, из резервного фонда правительства будет выделено свыше 1,5 млрд руб. на поддержку предприятий и индивидуальных предпринимателей Белгородской, Брянской и Курской областей. Средства предназначены для частичной компенсации расходов на оплату вынужденного простоя сотрудников за период с июля по декабрь 2026 г. По словам премьер-министра, это позволит компаниям снизить издержки и сохранить рабочие места в приграничных регионах.