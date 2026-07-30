Кабмин выделит более 550 млн рублей на развитие цифровых платформ Росавиации
Правительство России выделит более 500 млн руб. на развитие цифровых платформ и сервисов Росавиации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Часть средств также предназначена для расширения возможностей ФГИС «Авиасерт» – информационной системы сертификации типовой конструкции авиационной техники. По оценке правительства, это позволит сократить сроки прохождения процедур при создании новых воздушных судов.
В рамках инвестиционного проекта по льготному лизингу отечественных вертолетов кабмин планирует произвести еще 72 универсальных Ми-8. Эти машины используются для транспортных перевозок, санитарной авиации и спасательных операций в удаленных районах. Первые поставки российским авиакомпаниям должны начаться уже в текущем году, а общая стоимость заказа оценивается почти в 50 млрд руб.
Правительство также решило почти вдвое увеличить финансирование льготной ипотеки для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Курской и Белгородской областей. В бюджете на 2026 год на программу было предусмотрено 5 млрд руб., теперь дополнительно выделят еще почти такую же сумму.
Кроме того, из резервного фонда правительства будет выделено свыше 1,5 млрд руб. на поддержку предприятий и индивидуальных предпринимателей Белгородской, Брянской и Курской областей. Средства предназначены для частичной компенсации расходов на оплату вынужденного простоя сотрудников за период с июля по декабрь 2026 г. По словам премьер-министра, это позволит компаниям снизить издержки и сохранить рабочие места в приграничных регионах.
13 июля правительство также дополнительно направило 3 млрд руб. Курской и Белгородской областям для оказания помощи жителям, утратившим жилье. По словам главы правительства, средства предназначены для адресной поддержки граждан, чьи дома были разрушены. Мишустин уточнил, что средства пойдут на компенсацию аренды жилых помещений и для содействия в приобретении новой квартиры либо постройки дома.