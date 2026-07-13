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Кабмин выделит 3 млрд рублей Курской и Белгородской области на поддержку жителей

Ведомости

Правительство России дополнительно направит 3 млрд руб. Курской и Белгородской областям для оказания помощи жителям, утратившим жилье. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, средства предназначены для адресной поддержки граждан, чьи дома были разрушены. Мишустин уточнил, что средства пойдут на компенсацию аренды жилых помещений и для содействия в приобретении новой квартиры либо постройки дома.

Премьер также напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина продолжается реализация программы комплексного восстановления и развития приграничных территорий. Она охватывает Курскую, Белгородскую и Брянскую области и предусматривает меры, направленные на восстановление инфраструктуры и поддержку населения.

3 июня Мишустин на заседании кабмина также заявил о направлении средств в размере около 4,5 млрд руб. на решение жилищных вопросов жителей Курской и Белгородской областей, пострадавших в результате атак. Премьер-министр напомнил, что и ранее кабмин выделял средства для пострадавших семей из приграничных регионов. Он также попросил Минстрой РФ оперативно довести средства до Курской и Белгородской областей.

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