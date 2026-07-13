Кабмин выделит 3 млрд рублей Курской и Белгородской области на поддержку жителей

3 июня Мишустин на заседании кабмина также заявил о направлении средств в размере около 4,5 млрд руб. на решение жилищных вопросов жителей Курской и Белгородской областей, пострадавших в результате атак. Премьер-министр напомнил, что и ранее кабмин выделял средства для пострадавших семей из приграничных регионов. Он также попросил Минстрой РФ оперативно довести средства до Курской и Белгородской областей.