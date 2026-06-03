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Правительство направит 4,5 млрд рублей на помощь жителям Курска и Белгорода

Ведомости

Правительство РФ дополнительно направит около 4,5 млрд руб. на решение жилищных вопросов жителей Курской и Белгородской областей, пострадавших в результате атак, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Сегодня на такие цели дополнительно выделим почти 4,5 млрд руб., чтобы компенсировать расходы жителей Курской и Белгородской областей на решение соответствующих жилищных вопросов», – сказал он.

Мишустин напомнил, что и ранее кабмин выделял средства для пострадавших семей из приграничных регионов, чтобы они «могли арендовать жилье, приобрести квартиру или построить дом». Он также попросил Минстрой РФ оперативно довести средства до Курской и Белгородской областей.

3 июня губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Курской областью 164 украинских беспилотника. Он рассказал, что ВСУ также 167 раз применили артиллерию по отселенным районам. Восемь раз беспилотники атаковали регион с использованием взрывных устройств. Погибших нет, но есть раненые.

Ночью над регионами РФ системы ПВО перехватили и уничтожили 354 дрона ВСУ. Атаки отразили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря.

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