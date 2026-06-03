Правительство направит 4,5 млрд рублей на помощь жителям Курска и Белгорода

3 июня губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Курской областью 164 украинских беспилотника. Он рассказал, что ВСУ также 167 раз применили артиллерию по отселенным районам. Восемь раз беспилотники атаковали регион с использованием взрывных устройств. Погибших нет, но есть раненые.