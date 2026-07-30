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Главная / Политика /

Медведев: Россия находится в важной точке завершения спецоперации

Ведомости

Россия находится в важной точке завершения специальной военной операции, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на молодежном форуме «Гвардейск».

«Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», – сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что решение об участии в боевых действиях связано с риском и принимается непросто. При этом Медведев призвал добровольцев беречь себя. «Нам нужна победа, но не любой ценой», – подчеркнул он.

27 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва заявил, что Россия добьется своих целей в спецоперации. Он также отметил, что весь российский народ поддерживает участников спецоперации.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) Путин выразил уверенность, что боевые действия завершатся при достижении Россией поставленных целей. Они были озвучены в июне 2024 г. Путин подчеркнул, что цели остаются неизменными. Первой задачей является полное освобождение Донбасса.

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