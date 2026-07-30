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Умерла глава первого правительства Литвы Казимира Прунскене

Ведомости

Умерла глава первого правительства Литвы Казимира Прунскене. Ей было 83 года. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на ее сына Вайдотаса.

Прунскене возглавила правительство Литвы в 1990 г. В том же году она подписала акт о восстановлении Литовского государства. В январе 1991 г. политик ушла в отставку после того, как верховный совет отменил решение ее кабинета о повышении цен на продукты питания.

В последующие годы Прунскене продолжила политическую карьеру. С 1996 по 2008 г. она была депутатом сейма, а с 2004 по 2008 г. занимала пост министра сельского хозяйства в правительстве левых сил. До восстановления независимости Литвы она состояла в коммунистической партии.

В 2012 г. Прунскене перенесла инсульт, после которого не смогла вернуться к активной политической деятельности. После восстановления независимости Литвы ее обвиняли в возможном сотрудничестве с КГБ СССР, однако в 2011 г. Высший административный суд Литвы отменил решение комиссии, признавшей политика сотрудничавшей с советской спецслужбой.

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