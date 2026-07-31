Из-за атаки БПЛА в Волгограде пятеро пострадали и загорелось предприятие
Промышленное предприятие топливно-энергетического комплекса загорелось на юге Волгограда в результате массированной беспилотной атаки. Госпитализированы пять человек, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Пожар также охватил складские помещения в Дзержинском районе. На месте работают оперативные службы.
По словам Бочарова, при налете БПЛА были повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частный в Красноармейском районе.
Росавиация ночью ограничила работу волгоградского аэропорта.
C 8:00 мск до 20:00 мск 30 июля дежурные силы ПВО сбили 59 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областями, Крымом, Удмуртией и Пермским краем, сообщало Минобороны.