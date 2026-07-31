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Из-за атаки БПЛА в Волгограде пятеро пострадали и загорелось предприятие

Ведомости

Промышленное предприятие топливно-энергетического комплекса загорелось на юге Волгограда в результате массированной беспилотной атаки. Госпитализированы пять человек, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Пожар также охватил складские помещения в Дзержинском районе. На месте работают оперативные службы.

По словам Бочарова, при налете БПЛА были повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частный в Красноармейском районе.

Росавиация ночью ограничила работу волгоградского аэропорта.

C 8:00 мск до 20:00 мск 30 июля дежурные силы ПВО сбили 59 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областями, Крымом, Удмуртией и Пермским краем, сообщало Минобороны.

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