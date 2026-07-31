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Постпред при ОДКБ: Москва поможет Минску в случае провокаций

Ведомости

Россия будет помогать Белоруссии как по линии Союзного государства, так и по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если на границе с Украиной или другими недружественными странами возникнут провокации. Об этом заявил «РИА Новости» постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.

«Напряженность растет, при этом руководство Республики Беларусь стремится избежать и конфронтационной риторики, и провокационных действий. Но сопредельные государства должны понимать, что Россия свое плечо подставит как в формате Союзного государства, так и ОДКБ», – сказал он.

По словам Васильева, в вопросе обстановки по периметру границы Белоруссии с Украиной главное слово остается за Минском.

6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гибридная война против республики продолжается и дополняется активным шпионажем и провокациями на южных рубежах. По его словам, Белоруссия продолжает сталкиваться с давлением со стороны западных стран. В частности, белорусский лидер указал на экономический диктат и политический и информационный прессинг.

25 июня белорусский президент провел встречу с представителями украинского коллеги Владимира Зеленского, стороны подтвердили недопустимость втягивания Минска в российско-украинский конфликт. Минск получил ответ, что Зеленский и другие украинские политики это понимают, поэтому следует договариваться.

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