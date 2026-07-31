Постпред при ОДКБ: Москва поможет Минску в случае провокаций

Россия будет помогать Белоруссии как по линии Союзного государства, так и по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если на границе с Украиной или другими недружественными странами возникнут провокации. Об этом заявил «РИА Новости» постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.