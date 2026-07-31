Футболист Франко Барези умер в возрасте 66 лет
Экс-игрок итальянского футбольного клуба «Милан» и его почетный вице-президент Франко Барези умер на 67-м году жизни, сообщила в соцсети X пресс-служба клуба.
«Милан» скорбит о смерти Франко Барези. Его пример и честность навсегда останутся в ДНК клуба, как и его культовая футболка с номером 6. Соболезнования, которые «Милан» выражает семье Франко Барези в это трудное время, разделяет каждый болельщик «россонери», – отметили представители «Милана».
Причины смерти в публикации не уточняются.
Барези играл за «Милан» в 1977–1997 гг. Он шестикратный чемпион Италии, четыре раза спортсмен выигрывал суперкубок страны. Кроме того, на счету футболиста три победы в Лиге чемпионов и одно лидерство в суперкубке УЕФА. Барези также играл за сборную Италии, завоевав золотую медаль в 1982 г., серебряную – в 1994 г. и бронзу – в 1990 г.