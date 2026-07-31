Мишустин прилетел в Туву
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Кызыл (Тува), передает «РИА Новости». Глава региона Владислав Ховалыг встретил председателя кабмина у трапа.
Во время визита в Туву Мишустин осмотрит промышленные и социальные объекты, в том числе он посетит образовательные и медицинские организации.
Кроме того, в программе его рабочей поездки встреча с Ховалыгом.
До приезда в Туву Мишустин был в Якутии. Он осмотрел республиканский онкологический диспансер и креативный кластер «Квартал труда». Премьер также провел двустороннюю встречу с главой республики Айсеном Николаевым.