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Мишустин прилетел в Туву

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Кызыл (Тува), передает «РИА Новости». Глава региона Владислав Ховалыг встретил председателя кабмина у трапа.

Во время визита в Туву Мишустин осмотрит промышленные и социальные объекты, в том числе он посетит образовательные и медицинские организации.

Кроме того, в программе его рабочей поездки встреча с Ховалыгом.

До приезда в Туву Мишустин был в Якутии. Он осмотрел республиканский онкологический диспансер и креативный кластер «Квартал труда». Премьер также провел двустороннюю встречу с главой республики Айсеном Николаевым.

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