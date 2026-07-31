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Система ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

Ведомости

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила украинский беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Росавиация вводила ограничения в работу московского аэропорта «Внуково». Воздушная гавань работала по согласованию с соответствующими органами с 19:50 до 20:20 мск, следует из сообщений пресс-секретаря ведомства Артема Кореняко в Telegram-канале.

За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 371 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России и двумя морями.

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