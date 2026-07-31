Система ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

Росавиация вводила ограничения в работу московского аэропорта «Внуково». Воздушная гавань работала по согласованию с соответствующими органами с 19:50 до 20:20 мск, следует из сообщений пресс-секретаря ведомства Артема Кореняко в Telegram-канале.