МИД РФ назвал ситуацию в Сеуте «крахом иммигрантской политики» Евросоюза
Происходящее в испанской Сеуте представляет собой крах иммигрантской политики, которая проводилась Евросоюзом в течение многих лет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Конечно, мы следим за этим, исходим из того, что испанское правительство найдет способы, как решить проблему в соответствии с нормами международного права, толерантного и гуманитарного отношения к судьбе каждого мигранта и этих страждущих, которые пытаются найти какой-то лучший удел в своей жизни», – сказал он (цитата по ТАСС).
Грушко отметил, что Евросоюз сегодня сосредоточен на задачах милитаризации и «демонизации» России, пытаясь собственные проблемы «замести под ковер». Москва давно предлагала Европе сотрудничество в различных сферах, добавил замминистра.
El País со ссылкой на заявление МВД Испании писало, что с начала миграционного кризиса в Сеуту незаконно проникли 50 000 граждан Марокко. Президент Сеуты Хуан Хесус Вивас приводил данные, согласно которым проникло 60 000 мигрантов, однако подсчеты оказались неточными, заявили в министерстве. Хесус Виван также сообщал, что 34 человека погибли, перебираясь через границу.
После этого госдеп США в соцсети Х заявил, что этот инцидент является прямым результатом целенаправленных усилий испанского правительства по содействию массовой нелегальной миграции в Европу. В заявлении говорится, что Соединенные Штаты поддерживают народ Испании и всех европейцев в условиях вопиющего нарушения их суверенитета и прав человека.
Сеута и Мелилья остаются единственными сухопутными границами Евросоюза с Африкой. По данным СМИ, поток нелегальных мигрантов резко увеличился после решения Верховного суда Испании, согласно которому мигрантов, задержанных в море при попытке добраться до Сеуты, нельзя возвращать в упрощенном порядке.