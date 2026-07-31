МИД РФ назвал ситуацию в Сеуте «крахом иммигрантской политики» Евросоюза

«Конечно, мы следим за этим, исходим из того, что испанское правительство найдет способы, как решить проблему в соответствии с нормами международного права, толерантного и гуманитарного отношения к судьбе каждого мигранта и этих страждущих, которые пытаются найти какой-то лучший удел в своей жизни», – сказал он (цитата по ТАСС).