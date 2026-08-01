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Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника на подлете к столице

Ведомости

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника, летевших в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – написал градоначальник в своем канале в Max. О пострадавших или разрушениях на земле пока не сообщается.

Специалисты экстренных служб уже приступили к работе на местах падения обломков, сообщил мэр.

31 июля Минобороны РФ сообщило, что за месяц российские средства ПВО уничтожили более 21 000 украинских беспилотников.

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