Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника на подлете к столице
Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника, летевших в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – написал градоначальник в своем канале в Max. О пострадавших или разрушениях на земле пока не сообщается.
Специалисты экстренных служб уже приступили к работе на местах падения обломков, сообщил мэр.
31 июля Минобороны РФ сообщило, что за месяц российские средства ПВО уничтожили более 21 000 украинских беспилотников.