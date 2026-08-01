Белоруссия подтвердила закрытие государственной границы с Латвией

Как сообщило агентство LETA со ссылкой на представителя государственной погранохраны Кристине Петерсоне, в пункте пропуска Патерниеки возникли неполадки. Как пояснили в латвийском погранведомстве, сбой связан с отказами в информационных системах, поэтому сейчас проведение пограничного контроля невозможно.