Белоруссия подтвердила закрытие государственной границы с Латвией
Движение через единственный открытый на белорусско-латвийской границе пункт пропуска «Григоровщина» полностью прекращено. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Белоруссии.
Пункт пропуска был закрыт с 23:00 мск 31 июля по решению Риги. О его открытии сообщат дополнительно.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава 31 июля сообщил о временном закрытии границы с Белоруссией по техническим причинам.
Как сообщило агентство LETA со ссылкой на представителя государственной погранохраны Кристине Петерсоне, в пункте пропуска Патерниеки возникли неполадки. Как пояснили в латвийском погранведомстве, сбой связан с отказами в информационных системах, поэтому сейчас проведение пограничного контроля невозможно.