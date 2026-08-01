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Белоруссия подтвердила закрытие государственной границы с Латвией

Ведомости

Движение через единственный открытый на белорусско-латвийской границе пункт пропуска «Григоровщина» полностью прекращено. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Белоруссии.

Пункт пропуска был закрыт с 23:00 мск 31 июля по решению Риги. О его открытии сообщат дополнительно.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава 31 июля сообщил о временном закрытии границы с Белоруссией по техническим причинам.

Как сообщило агентство LETA со ссылкой на представителя государственной погранохраны Кристине Петерсоне, в пункте пропуска Патерниеки возникли неполадки. Как пояснили в латвийском погранведомстве, сбой связан с отказами в информационных системах, поэтому сейчас проведение пограничного контроля невозможно.

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