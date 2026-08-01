Число пострадавших при землетрясении в Италии достигло 26

Подземные толчки вызвали обрушения нескольких уже расселенных зданий и значительные повреждения строений в районе. Пожарные признали непригодными для проживания восемь жилых домов и пять коммерческих объектов. Эвакуированные размещены в центрах приема, организованных властями Неаполя и Поццуоли, полиция усилила меры по предотвращению мародерства.