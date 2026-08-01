Число пострадавших при землетрясении в Италии достигло 26
В результате мощного землетрясения в Италии пострадали 26 человек, около 300 жителей были эвакуированы, сообщает L'Edicola.
По данным департамента гражданской защиты, 21 пострадавший обратился за помощью в больницу Поццуоли, еще пятеро – в клинику Джульяно-ин-Кампанья. Пятеро госпитализированы с травмами и переломами.
Подземные толчки вызвали обрушения нескольких уже расселенных зданий и значительные повреждения строений в районе. Пожарные признали непригодными для проживания восемь жилых домов и пять коммерческих объектов. Эвакуированные размещены в центрах приема, организованных властями Неаполя и Поццуоли, полиция усилила меры по предотвращению мародерства.
Министр гражданской защиты Нелло Мусумечи подтвердил, что сейсмическая активность продолжается. По словам вулканологов, возможны новые толчки магнитудой выше 3. Гражданская защита призвала жителей проявлять осторожность и сообщать о повреждениях зданий.
Землетрясение вызвало перебои в работе транспорта. Полностью перекрыта железнодорожная линия Кумана на участке Баньоли – Торрегавета, восстановление ожидается к утру 2 августа. Закрыт порт Поццуоли, суда перенаправлены в Неаполь. Запрещен доступ к прибрежным зонам с обвалами. Электроснабжение в районе полностью восстановлено.
28 июля в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, пострадали более 50 человек.