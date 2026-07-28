Более 50 японцев пострадали от землетрясения
В результате мощных землетрясений в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю пострадало более 50 человек, сообщает телеканал NHK. Около 10 из них находились в доме престарелых в Хикаве.
28 июля в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Было объявлено об угрозе цунами для прибрежных заливов Ариакэ и Яцусиро. Второе землетрясение произошло менее чем через час. Его магнитуда составила 6,1. После землетрясений были зафиксированы пожары, разрушения домов и дорог. Телеканал выявил повреждения жилого помещения. При этом сбоев в работе АЭС не выявлено.
После произошедшего японское правительство создало оперативный штаб.
По данным метеорологического агентства Японии, глубина эпицентра – около 10 км. Землетрясение вызвало движение оставшейся южной стороны разлома, ставшей причиной землетрясений в 2016 г.
26 июня в Японии произошло другое землетрясение магнитудой 5,6. Инцидент затронул четыре префектуры страны. 20 человек пострадали. Больше всего пострадавших в префектуре Яманаси – восемь человек. В Токио травмы получили шесть жителей, в Канагаве и Сидзуоке – по трое. У всех пострадавших были легкие ранения.