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Более 50 японцев пострадали от землетрясения

Ведомости

В результате мощных землетрясений в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю пострадало более 50 человек, сообщает телеканал NHK. Около 10 из них находились в доме престарелых в Хикаве.

28 июля в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Было объявлено об угрозе цунами для прибрежных заливов Ариакэ и Яцусиро. Второе землетрясение произошло менее чем через час. Его магнитуда составила 6,1. После землетрясений были зафиксированы пожары, разрушения домов и дорог. Телеканал выявил повреждения жилого помещения. При этом сбоев в работе АЭС не выявлено.

После произошедшего японское правительство создало оперативный штаб.

По данным метеорологического агентства Японии, глубина эпицентра – около 10 км. Землетрясение вызвало движение оставшейся южной стороны разлома, ставшей причиной землетрясений в 2016 г.

26 июня в Японии произошло другое землетрясение магнитудой 5,6. Инцидент затронул четыре префектуры страны. 20 человек пострадали. Больше всего пострадавших в префектуре Яманаси – восемь человек. В Токио травмы получили шесть жителей, в Канагаве и Сидзуоке – по трое. У всех пострадавших были легкие ранения.

 

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