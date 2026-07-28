Более 50 японцев пострадали от землетрясения

28 июля в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Было объявлено об угрозе цунами для прибрежных заливов Ариакэ и Яцусиро. Второе землетрясение произошло менее чем через час. Его магнитуда составила 6,1. После землетрясений были зафиксированы пожары, разрушения домов и дорог. Телеканал выявил повреждения жилого помещения. При этом сбоев в работе АЭС не выявлено.