TMZ: лесной пожар во Франции угрожает винодельне Питта и Джоли

Как пишет Reuters, на юго-западе Франции власти начали разрешать людям возвращаться в свои дома. Там объявили, что крупный лесной пожар, полыхавший более недели, локализован. Приказы об эвакуации были отменены в 12 округах к западу и юго-западу от Бордо, что позволило 144 000 из более чем 220 000 эвакуированных вернуться домой, говорится в заявлении префекта Жиронды Софи Брокас.