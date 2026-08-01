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Главная / Политика /

TMZ: лесной пожар во Франции угрожает винодельне Питта и Джоли

Ведомости

Лесные пожары на юге Франции практически достигли французского поместья с виноградником, принадлежащего актерам Брэду Питту и Анджелине Джоли, пишет TMZ.

Пожарным пока удается сдерживать огонь и не допускать его распространения на поместье. Густые клубы дыма были заметны прямо за виноградниками и полями. Для борьбы с пламенем используются вертолеты и пожарные машины. Воду для тушения берут из частного озера на территории поместья.

В 2008 г. Питт и Джоли приобрели контрольный пакет акций Chateau Miraval SA – французской компании, включающей дом и виноградник – примерно за 25 млн евро. Они договорились не продавать доли без согласия друг друга. Однако, согласно судебным документам, Джоли продала свою часть SPI Group, которая принадлежит российскому бизнесмену Юрию Шефлеру.

После этого Питт подал иск к своей бывшей супруге.

Как пишет Reuters, на юго-западе Франции власти начали разрешать людям возвращаться в свои дома. Там объявили, что крупный лесной пожар, полыхавший более недели, локализован. Приказы об эвакуации были отменены в 12 округах к западу и юго-западу от Бордо, что позволило 144 000 из более чем 220 000 эвакуированных вернуться домой, говорится в заявлении префекта Жиронды Софи Брокас.

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