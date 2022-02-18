Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли за продажу шато российскому бизнесмену

Во время совместной жизни в 2008 г. актеры приобрели контрольный пакет акций Chateau Miraval SA, французской компании, включающей дом и виноградник на юге Франции, примерно за 25 млн евро. Во время официального заключения брака пара договорилась не продавать собственные доли без согласия партнера.