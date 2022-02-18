Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли за продажу шато российскому бизнесмену
Актер Брэд Питт подал иск к своей бывшей супруге Анджелине Джоли за продажу ее доли в совместном винодельческом хозяйстве во Франции российскому бизнесмену, пишет Bloomberg.
Во время совместной жизни в 2008 г. актеры приобрели контрольный пакет акций Chateau Miraval SA, французской компании, включающей дом и виноградник на юге Франции, примерно за 25 млн евро. Во время официального заключения брака пара договорилась не продавать собственные доли без согласия партнера.
Как пишет издание со ссылкой на судебные документы, Джоли все же продала свою долю люксембургской компании SPI Group, контролируемой российским бизнесменом Юрием Шефлером.
SPI Group занимается преимущественно производством и продажей алкогольных напитков. Среди ее брендов — Stolichnaya, Moskovskaya, «Кремлёвская», «Казначейская» и «Рижский чёрный бальзам».
Представители актера заявили, что шаг по продаже доли в винодельческом хозяйстве был направлен на причинение «необоснованного вреда» Питту, который «вложил деньги и труд в винный бизнес».