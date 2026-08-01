Трамп снова изобразил Венесуэлу на карте в виде 51-го штата США

В интервью телеканалу Fox News президент США заявил, что «серьезно рассматривает» возможность присоединения Венесуэлы. «Только что говорил по телефону с Трампом. Он заявил мне, что всерьез рассматривает шаги по присоединению Венесуэлы в качестве 51-го штата», – написал журналист FoxNews Джон Робертс в социальной сети Х после беседы.