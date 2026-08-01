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Трамп снова изобразил Венесуэлу на карте в виде 51-го штата США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп разместил карту, на которой территория Венесуэлы раскрашена в цветах американского флага с подписью «51st State» («51-й штат»). Изображение опубликовано в соцсети Truth Social.

Сам Трамп не добавил к посту развернутых комментариев, ограничившись лишь лозунгом. Позже изображение перепостили официальные аккаунты Белого дома.

В интервью телеканалу Fox News президент США заявил, что «серьезно рассматривает» возможность присоединения Венесуэлы. «Только что говорил по телефону с Трампом. Он заявил мне, что всерьез рассматривает шаги по присоединению Венесуэлы в качестве 51-го штата», – написал журналист FoxNews Джон Робертс в социальной сети Х после беседы.

13 мая Трамп уже публиковал карту, на которой Венесуэла была отмечена как американская территория. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила тогда, что «это никогда бы не было рассмотрено».

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