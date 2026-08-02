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Над Россией ночью уничтожено 635 украинских беспилотников

Ведомости

Дежурные средства ПВО ночью сбили 635 дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны. 

Дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом.

Беспилотники ликвидировали в южных регионах – над Крымом, Краснодарским краем, Ростовской область. ПВО также работала над Азовским и Черным морями.

В Саратовской области два человека погибли из-за атаки БПЛА.

К Москве ночью летели шесть дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Столичный аэропорт «Домодедово» обслуживает рейсы по согласованию.

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