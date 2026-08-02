ПВО за сутки уничтожила шесть авиабомб и 1158 украинских БПЛА
Средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
Авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники нанесли удары по объектам инфраструктуры и пунктам дислокации ВСУ и наемников в 156 районах.
Минувшей ночью ВС РФ продолжили наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, которые ВСУ используют для своих нужд. Целями стали объекты в Одессе, Николаеве и акватории Черного моря.
Высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники поразили резервуары с горючим в одесском порту. Топливо предназначалось для украинской армии. В порту Николаева военные уничтожили морской буксир, который ВСУ переоборудовали для применения безэкипажных катеров. В Черном море в 8 км восточнее населенного пункта Затока российские силы поразили сухогруз с военным имуществом.
За ночь силы ПВО сбили 635 БПЛА самолетного типа над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.