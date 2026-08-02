ПВО за сутки уничтожила шесть авиабомб и 1158 украинских БПЛА

Высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники поразили резервуары с горючим в одесском порту. Топливо предназначалось для украинской армии. В порту Николаева военные уничтожили морской буксир, который ВСУ переоборудовали для применения безэкипажных катеров. В Черном море в 8 км восточнее населенного пункта Затока российские силы поразили сухогруз с военным имуществом.