Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%CNY Бирж.11,732-0,15%IMOEX2 226,36+0,75%RGBITR774,04-0,29%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

CENTCOM: ВМС США перехватили 35 судов в рамках морской блокады Ирана

Ведомости

С момента возобновления морской блокады иранских портов американские ВМС перехватили уже 35 торговых судов, связанных с Ираном. Об этом сообщает Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в соцсети X.

«По состоянию на 2 августа силы CENTCOM перенаправили 35 коммерческих судов, вывели из строя два и провели досмотр еще двух судов», – говорится в заявлении командования.

Морская блокада судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, была возобновлена 14 июля. 15 июля в CENTCOM заявили о новой волне атак на Иран.

Предыдущий режим действовал с 13 апреля по 18 июня. За два месяца первой фазы блокады CENTCOM перенаправил 142 судна, соблюдавших режим, вывел из строя девять судов, не соблюдавших его, и пропустил более 50 коммерческих судов, перевозивших гуманитарную помощь.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её