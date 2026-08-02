CENTCOM: ВМС США перехватили 35 судов в рамках морской блокады Ирана

Предыдущий режим действовал с 13 апреля по 18 июня. За два месяца первой фазы блокады CENTCOM перенаправил 142 судна, соблюдавших режим, вывел из строя девять судов, не соблюдавших его, и пропустил более 50 коммерческих судов, перевозивших гуманитарную помощь.