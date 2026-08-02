CENTCOM: ВМС США перехватили 35 судов в рамках морской блокады Ирана
С момента возобновления морской блокады иранских портов американские ВМС перехватили уже 35 торговых судов, связанных с Ираном. Об этом сообщает Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в соцсети X.
«По состоянию на 2 августа силы CENTCOM перенаправили 35 коммерческих судов, вывели из строя два и провели досмотр еще двух судов», – говорится в заявлении командования.
Морская блокада судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, была возобновлена 14 июля. 15 июля в CENTCOM заявили о новой волне атак на Иран.
Предыдущий режим действовал с 13 апреля по 18 июня. За два месяца первой фазы блокады CENTCOM перенаправил 142 судна, соблюдавших режим, вывел из строя девять судов, не соблюдавших его, и пропустил более 50 коммерческих судов, перевозивших гуманитарную помощь.