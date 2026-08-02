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Telegraph: «коалиция желающих» потеряла лидера и может исчезнуть

Ведомости

Созданная Великобританией и Францией «коалиция желающих» – группа из более чем 30 стран для поддержки Украины – «медленно умирает» из-за отсутствия лидера, пишет британская газета The Telegraph.

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем, сменивший Кира Стармера, сосредоточен на внутренней политике, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на следующий срок, отмечает Telegraph.

«После того, как Кир ушел, а Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля», – говорится в материале.

Издание указывает, что после выборов во Франции в 2027 г. Макрона может сменить лидер фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая обещала снять санкции с России.

Потенциальным лидером объединения мог бы стать канцлер Германии Фридрих Мерц, однако внутриполитическая ситуация в Германии остается нестабильной, а Берлин отказался присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину. От участия в контингенте также отказалась Польша, отмечает автор статьи. Сохранение коалиции возможно лишь в том случае, если Бернем решит взять на себя роль лидера, заключает он.

15 июля МИД России заявил, что войска стран «коалиции желающих» будут рассматриваться в качестве законных целей, если их разместят на территории Украины. Так в ведомстве прокомментировали слова Макрона о готовности развернуть силы, «которые будут дислоцированы вдали от линии фронта». 

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