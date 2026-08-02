Telegraph: «коалиция желающих» потеряла лидера и может исчезнуть

Потенциальным лидером объединения мог бы стать канцлер Германии Фридрих Мерц, однако внутриполитическая ситуация в Германии остается нестабильной, а Берлин отказался присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину. От участия в контингенте также отказалась Польша, отмечает автор статьи. Сохранение коалиции возможно лишь в том случае, если Бернем решит взять на себя роль лидера, заключает он.