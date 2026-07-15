МИД: войска «коалиции желающих» на Украине будут законной целью ВС РФ
Войска стран «коалиции желающих» будут рассматриваться Россией в качестве законных целей, если их разместят на территории Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой "коалиции желающих". Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», – подчеркнула дипломат.
Так Захарова прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности планов по развертыванию сил, «которые будут дислоцированы вдали от линии фронта». Об этом французский лидер сказал на саммите стран коалиции.
13 июля «Коммерсантъ» писал, что по итогам саммита «коалиции желающих» канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил, что гарантии безопасности для Киева по завершении конфликта с Россией будут определены Украиной и ее союзниками. Немецкий лидер подчеркнул, что Москва в этом процессе участия принимать не будет.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за саммитом «коалиции желающих». По его словам, в объединение входят страны, которые, по мнению Москвы, выступают за продолжение конфликта, а не за его урегулирование. Он также отметил, что их расчеты на стратегическое поражение России являются ошибочными.