Песков: заявление Мерца свидетельствует о «тупиковости позиции» европейцев

Песков: заявление Мерца свидетельствует о «тупиковости позиции» европейцевФормулировать гарантии безопасности без участия России невозможно
Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о неучастии России в разработке механизмов гарантий безопасности для Украины свидетельствует о «тупиковости позиции» европейцев. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно.
«И если действительно эта позиция европейцев убежденная и если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования», – отметил представитель Кремля.
13 июля «Коммерсантъ» писал, что по итогам саммита «коалиции желающих» Мерц заявил, что гарантии безопасности для Украины, которые она получит по завершении конфликта с Россией, будут определять Киев и его союзники. По его словам, Москва в этом процессе участия принимать не будет.
В Париже прошла встреча в рамках саммита представителей стран – участниц «коалиции желающих». Встречу анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон 8 июля по итогам саммита НАТО. По его словам, на встрече государства должны были обсудить планы по использованию своего промышленного потенциала в рамках помощи Киеву.
14 июля премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал учения стран «коалиции желающих» с участием военных Великобритании и Франции, которые пройдут осенью в Польше. По его словам, учения направлены на подготовку участников коалиции к обеспечению безопасности в регионе. Туск отметил, Польша с самого начала задействована в подготовке мероприятий.
Песков заявлял, что Кремль будет внимательно следить за саммитом «коалиции желающих». По его словам, в объединение входят страны, которые, по мнению Москвы, выступают за продолжение конфликта, а не за его урегулирование. Он также отметил, что их расчеты на стратегическое поражение России являются ошибочными.