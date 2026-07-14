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Песков: заявление Мерца свидетельствует о «тупиковости позиции» европейцев

Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно
Ведомости

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о неучастии России в разработке механизмов гарантий безопасности для Украины свидетельствует о «тупиковости позиции» европейцев. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно.

«И если действительно эта позиция европейцев убежденная и если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования», – отметил представитель Кремля.

13 июля «Коммерсантъ» писал, что по итогам саммита «коалиции желающих» Мерц заявил, что гарантии безопасности для Украины, которые она получит по завершении конфликта с Россией, будут определять Киев и его союзники. По его словам, Москва в этом процессе участия принимать не будет.

Премьер Болгарии заявил об отказе участвовать в «коалиции желающих» по Украине

Политика / Международные новости

В Париже прошла встреча в рамках саммита представителей стран – участниц «коалиции желающих». Встречу анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон 8 июля по итогам саммита НАТО. По его словам, на встрече государства должны были обсудить планы по использованию своего промышленного потенциала в рамках помощи Киеву.

14 июля премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал учения стран «коалиции желающих» с участием военных Великобритании и Франции, которые пройдут осенью в Польше. По его словам, учения направлены на подготовку участников коалиции к обеспечению безопасности в регионе. Туск отметил, Польша с самого начала задействована в подготовке мероприятий.

Песков заявлял, что Кремль будет внимательно следить за саммитом «коалиции желающих». По его словам, в объединение входят страны, которые, по мнению Москвы, выступают за продолжение конфликта, а не за его урегулирование. Он также отметил, что их расчеты на стратегическое поражение России являются ошибочными.

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