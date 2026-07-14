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Премьер Болгарии заявил об отказе участвовать в «коалиции желающих» по Украине

Ведомости

Болгария не будет участвовать в «коалиции желающих», выступающей за продолжение финансовой и военной помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев, передает BNR.

«Я лично получил приглашение от президента [Франции Эммануэля] Макрона на участие Болгарии в «коалиции желающих», но мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», – сказал Радев.

По словам главы правительства, урегулирование конфликта должно быть достигнуто дипломатическим путем. «Я верю, что решение этого конфликта заключается не в его затягивании с помощью военных средств, а в сильной дипломатической миссии, которая наконец-то положит конец эскалации», – подчеркнул он.

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Политика

12 июля президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна не является единственной среди членов НАТО, отказавшихся участвовать в финансировании военной помощи Украине. Такую позицию заняли еще несколько государств альянса. По его словам, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял об отказе Будапешта оказывать военную и финансовую поддержку Украине. Кроме того, по утверждению Пеллегрини, аналогичную позицию на переговорах высказал премьер-министр Чехии, а также ряд других участников встречи.

10 июля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что Прага не станет направлять деньги Киеву.

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