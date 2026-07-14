Премьер Болгарии заявил об отказе участвовать в «коалиции желающих» по Украине

12 июля президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна не является единственной среди членов НАТО, отказавшихся участвовать в финансировании военной помощи Украине. Такую позицию заняли еще несколько государств альянса. По его словам, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял об отказе Будапешта оказывать военную и финансовую поддержку Украине. Кроме того, по утверждению Пеллегрини, аналогичную позицию на переговорах высказал премьер-министр Чехии, а также ряд других участников встречи.