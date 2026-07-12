Президент Словакии: ряд стран НАТО отказались финансировать помощь Украине
Словакия не является единственной среди членов НАТО, отказавшейся участвовать в финансировании военной помощи Украине. Такую позицию заняли еще несколько государств альянса, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире телеканала TA3.
По его словам, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял об отказе Будапешта оказывать военную и финансовую поддержку Украине. Кроме того, по утверждению Пеллегрини, аналогичную позицию на переговорах высказал премьер-министр Чехии, а также ряд других участников встречи.
8 июля страны НАТО по итогам саммита альянса приняли декларацию, согласно которой они намерены предоставить Украине военную помощь и вооружение на сумму около 70 млрд евро в 2026 г. Выделяемые средства будут направлены на поставки техники, подготовку украинских военнослужащих и другие формы поддержки. Страны альянса также подтвердили намерение сохранить объем помощи Киеву на сопоставимом уровне и в 2027 г.
Мадьяр перед началом заседания лидеров стран НАТО в Анкаре заявил, что новое правительство не намерено поставлять вооружение Украине, но при этом сохранит гуманитарную поддержку Киева. Премьер-министр Болгарии Румен Радев также сказал, что государство исчерпало возможности для дальнейшей передачи Украине военной помощи.
10 июля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что Прага не станет направлять деньги Киеву.
11 июля Daily Telegraph писала, что страны НАТО не смогли сформировать вооруженные силы, готовые к прямому противостоянию с российской армией. Как пишет издание, НАТО оказалось в замкнутом круге: участие в прокси-войне с Россией отвлекает ресурсы на Украину, которая превратилась в «гигантскую печь», пожирающую вооружения и финансы. При этом общественный запрос в Европе на рост оборонных расходов снижается, а политики, выступающие за дальнейшее наращивание бюджетов, рискуют столкнуться с внутренним кризисом.