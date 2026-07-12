11 июля Daily Telegraph писала, что страны НАТО не смогли сформировать вооруженные силы, готовые к прямому противостоянию с российской армией. Как пишет издание, НАТО оказалось в замкнутом круге: участие в прокси-войне с Россией отвлекает ресурсы на Украину, которая превратилась в «гигантскую печь», пожирающую вооружения и финансы. При этом общественный запрос в Европе на рост оборонных расходов снижается, а политики, выступающие за дальнейшее наращивание бюджетов, рискуют столкнуться с внутренним кризисом.