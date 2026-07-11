Аналитики отмечают, что основная часть средств была потрачена на поддержание устаревшей инфраструктуры, а модернизация происходила в рамках доктрин холодной войны, не адаптированных к современным конфликтам. Показательным примером называют Германию, которая в 2022 г. создала спецфонд в 100 млрд евро ($114 млрд) для восстановления бундесвера. К 2025 г. средства исчерпаны, а боеспособность армии, по оценкам, осталась на прежнем уровне. Эксперты подчеркивают, что ни одна национальная армия внутри НАТО, включая американскую, не способна воевать против современного противника, такого как Россия.