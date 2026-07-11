Daily Telegraph: военные возможности НАТО уступают российским
Страны НАТО не смогли сформировать вооруженные силы, готовые к прямому противостоянию с российской армией, пишет Daily Telegraph.
Как отмечает издание, страны НАТО за десятилетие с 2014 по 2025 г. увеличили совокупные оборонные расходы на $1,364 трлн, стремясь достичь целевого показателя в 2% ВВП, установленного США. Как следует из отчета альянса, опубликованного перед саммитом в Анкаре, лидером по темпам роста стала Литва, нарастившая военный бюджет на 777%. Однако, по мнению экспертов, эти вливания не привели к качественному усилению боеспособности блока.
Аналитики отмечают, что основная часть средств была потрачена на поддержание устаревшей инфраструктуры, а модернизация происходила в рамках доктрин холодной войны, не адаптированных к современным конфликтам. Показательным примером называют Германию, которая в 2022 г. создала спецфонд в 100 млрд евро ($114 млрд) для восстановления бундесвера. К 2025 г. средства исчерпаны, а боеспособность армии, по оценкам, осталась на прежнем уровне. Эксперты подчеркивают, что ни одна национальная армия внутри НАТО, включая американскую, не способна воевать против современного противника, такого как Россия.
Как показали недавние дискуссии о возможном размещении миротворцев на Украине, европейская «большая тройка» – Франция, Великобритания и Германия – не располагает возможностями для устойчивого военного присутствия за пределами своих границ. При этом Украина, которая сегодня имеет самую боеспособную не-российскую армию в Европе, несет огромные потери в войне на истощение, которую силы НАТО, по мнению экспертов, не смогли бы выдержать.
Как пишет издание, НАТО оказалась в замкнутом круге: участие в прокси-войне с Россией отвлекает ресурсы на Украину, которая превратилась в «гигантскую печь», пожирающую вооружения и финансы. При этом общественный запрос в Европе на рост оборонных расходов снижается, а политики, выступающие за дальнейшее наращивание бюджетов, рискуют столкнуться с внутренним кризисом. В итоге, заключают эксперты, альянс тратит себя до истощения, и России достаточно поддерживать текущий уровень конфликта, чтобы НАТО поглотила сама себя.
Официальный представител МИД РФ Мария Захарова заявила, что саммит НАТО в Анкаре наглядно продемонстрировал раскол между союзниками. По ее словам, Рютте не удалось сгладить острые углы в отношениях между союзниками и «умиротворить» президента США Дональда Трампа, чтобы тот «не потерял интерес к участию в обеспечении безопасности Европы».
Саммит НАТО прошел в столице Турции 8 июля. На нем Трамп заявил, что США предоставят Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. 5 июля в альянсе обозначили ключевые темы саммита – угрозы и вызовы для евроатлантического региона, ситуацию на Украине и южный фланг блока.