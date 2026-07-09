Захарова: саммит НАТО в Анкаре показал раскол в альянсе
Саммит НАТО в Анкаре, прошедший 7–8 июля, не оправдал ожиданий генсека Марка Рютте и наглядно продемонстрировал раскол между союзниками, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.
«Как ни пытался генеральный секретарь Североатлантического блока М. Рютте представить его "эпохальным" в истории альянса, ничего из этого не вышло», – отметила Захарова.
По ее словам, Рютте не удалось сгладить острые углы в отношениях между союзниками и «умиротворить» президента США Дональда Трампа, чтобы тот «не потерял интерес к участию в обеспечении безопасности Европы». «Трещины в трансатлантической связке никуда не делись», – отметила дипломат.
Захарова также указала, что страны-члены альянса по-прежнему называют Россию «долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности», а противостояние с Москвой носит для НАТО «экзистенциальный и системный характер».
По ее словам, американская сторона разочарована в Североатлантическом блоке, а в Вашингтоне считают, что союзники «не по-союзнически» повели себя, когда США нуждались в их поддержке.
Как отметила представитель МИД РФ, в ходе саммита Киеву была обещана военная помощь на 70 млрд евро в 2026 г. с сохранением такого же уровня поддержки в 2027 году. При этом интересы простых европейцев, по словам Захаровой, «власть предержащие на Западе не учитывают, не задумываясь и о судьбе украинцев».
«По предварительным оценкам, в 2026 г. совокупные траты всех стран-членов (НАТО) на "оборону" должны достигнуть уже $1,8 трлн. Сколько хороших дел можно было бы сделать на эти средства? Созидательная же повестка дня для НАТО по-прежнему не в приоритете», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, такая бездумная политика блока может привести к катастрофе «не только альянс, но и весь мир».
Саммит НАТО прошел в столице Турции 8 июля. На нем президент США Дональд Трамп заявил, что США предоставят Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Чтобы не злить Трампа, лидеры стран-членов блока договорились не упоминать в разговорах с ним Чемпионат мира по футбола, в котором американскией футболисты не прошли 1/4 финала.
5 июля в альянсе обозначили его ключевые темы – угрозы и вызовы для евроатлантического региона, ситуацию на Украине и южный фланг блока. Генсек НАТО Марк Рютте в преддверии встречи призывал союзников наращивать производство вооружений и увеличивать оборонные бюджеты.