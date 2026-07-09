Захарова: саммит НАТО в Анкаре показал раскол в альянсе

Как отметила представитель МИД РФ, в ходе саммита Киеву была обещана военная помощь на 70 млрд евро в 2026 г. с сохранением такого же уровня поддержки в 2027 году. При этом интересы простых европейцев, по словам Захаровой, «власть предержащие на Западе не учитывают, не задумываясь и о судьбе украинцев».



«По предварительным оценкам, в 2026 г. совокупные траты всех стран-членов (НАТО) на "оборону" должны достигнуть уже $1,8 трлн. Сколько хороших дел можно было бы сделать на эти средства? Созидательная же повестка дня для НАТО по-прежнему не в приоритете», – подчеркнула Захарова.