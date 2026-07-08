The Guardian: в НАТО договорились не упоминать ЧМ-2026 в разговорах с Трампом

Как пишет издание, европейские лидеры обсуждали на полях саммита, как удержать Трампа на своей стороне на фоне опасений, что он может дестабилизировать альянс угрозами по поводу оборонных расходов. Они уже работают над тем, чтобы заверить американского президента в готовности выполнять финансовые обязательства: каждый член НАТО намерен довести расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 г.