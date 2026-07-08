The Guardian: в НАТО договорились не упоминать ЧМ-2026 в разговорах с Трампом
Лидеры стран НАТО на саммите в Анкаре неформально договорились не упоминать чемпионат мира по футболу в разговорах с президентом США Дональдом Трампом, чтобы не раздражать его, сообщает The Guardian со ссылкой на официальных лиц.
Как пишет издание, европейские лидеры обсуждали на полях саммита, как удержать Трампа на своей стороне на фоне опасений, что он может дестабилизировать альянс угрозами по поводу оборонных расходов. Они уже работают над тем, чтобы заверить американского президента в готовности выполнять финансовые обязательства: каждый член НАТО намерен довести расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 г.
Первым стратегию публично признал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Он заявил журналистам в Анкаре, что не будет обсуждать победу своей страны над США со счетом 4:1 в матче 1/4 финала ЧМ-2026.
«[У Трампа] есть репутация человека, который иногда раздражительно реагирует на то, что ему не нравится, и я думаю, это поражение будет болезненным», – сказал Де Вевер, слова которого приводит The Guardian.
7 июля Бельгия разгромила хозяев турнира, сборную США, со счетом 4:1. В стартовом составе у США вышел нападающий Фоларин Балогун, который в матче 1/16 финала против боснийцев получил красную карточку и должен был пропустить игру.
5 июля дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) приостановил действие красной карточки Балогуна с испытательным сроком в год. 6 июля ФИФА отклонила апелляцию Бельгии на решение о допуске Балогуна. В тот же день Трамп заявил, что лично обращался в ФИФА для решения этого вопроса и поблагодарил организацию за исправление «огромной несправедливости».