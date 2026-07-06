ФИФА отклонила протест Бельгии на отмену красной карточки форварда США Балогуна

Решение ФИФА вызвало резкую реакцию Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА). В организации заявили, что автоматическая дисквалификация после удаления закреплена регламентом и не может отменяться в ходе турнира, особенно если другие футболисты в аналогичной ситуации уже отбыли предусмотренное наказание. В УЕФА назвали решение ФИФА по Балогуну «беспрецедентным, непостижимым и неоправданным».