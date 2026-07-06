ФИФА отклонила протест Бельгии на отмену красной карточки форварда США Балогуна
Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила апелляцию Бельгии на решение о допуске нападающего сборной США Фоларина Балогуна к матчу 1/8 финала ЧМ-2026 после отмены его автоматической дисквалификации (красной карточки). Об этом сообщает The New York Times.
Уточняется, что запрос был признан неприемлемым на том основании, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация не является стороной процесса, поэтому она не имеет права обжаловать данное решение.
5 июля ФИФА объявила о приостановке автоматической дисквалификации Балогуна, что позволит форварду выйти на поле в матче против сборной Бельгии. Забивший на турнире три мяча нападающий сборной США был удален на 64-й минуте предыдущей встречи за фол против Тарика Мухаремовича.
После отмены красной карточки президент США Дональд Трамп поблагодарил ФИФА в социальной сети Truth Social за «восстановление справедливости». Позднее он подтвердил, что лично обращался к руководству организации с просьбой пересмотреть решение о дисквалификации футболиста.
Решение ФИФА вызвало резкую реакцию Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА). В организации заявили, что автоматическая дисквалификация после удаления закреплена регламентом и не может отменяться в ходе турнира, особенно если другие футболисты в аналогичной ситуации уже отбыли предусмотренное наказание. В УЕФА назвали решение ФИФА по Балогуну «беспрецедентным, непостижимым и неоправданным».