Вучич предупредил о скорой приостановке судоходства по Дунаю

В ходе визита к мемориалу Вучич вместе с лидером партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорадом Додиком почтил память мирных жителей, убитых 7 августа 1995 г. в ходе операции «Олуя». Президент Сербии напомнил, что жертвами стали целые семьи, и подчеркнул, что долг сербов – помнить об этом преступлении и не дать забыть о погибших детях, стариках и других жертвах. Он также отметил, что ни один из виновных в этих убийствах не понес наказания.