Вучич предупредил о скорой приостановке судоходства по Дунаю
Из-за сильной засухи в Сербии и обмеления судоходство по Дунаю может прекратиться в ближайшие два-три дня. Об этом президент Сербии Александр Вучич сообщил журналистам после посещения мемориала жертвам хорватской военной операции «Олуя» в селе Янила у Босанского-Петровца.
«Через два-три дня у нас не будет судоходного Дуная. Сегодня он еще судоходен, но придется снижать осадку, то есть груз, на 50%», – сказал Вучич. Глава государства также отметил серьезные проблемы в энергетике, связанные с нехваткой воды на нефтеперерабатывающем заводе. В ближайшее время созывается кризисный штаб, и власти сделают все возможное, чтобы избежать остановки предприятия.
Кроме того, Вучич указал на проблемы с поставками дизельного топлива на фоне украинского конфликта. Он подчеркнул, что возможная остановка сербского НПЗ негативно скажется на темпах экономического роста страны.
Вучич заверил, что у Сербии есть финансовые резервы для преодоления кризиса, и призвал граждан пока не беспокоиться. «Когда наступит время для беспокойства, я сообщу об этом», – добавил он.
В ходе визита к мемориалу Вучич вместе с лидером партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорадом Додиком почтил память мирных жителей, убитых 7 августа 1995 г. в ходе операции «Олуя». Президент Сербии напомнил, что жертвами стали целые семьи, и подчеркнул, что долг сербов – помнить об этом преступлении и не дать забыть о погибших детях, стариках и других жертвах. Он также отметил, что ни один из виновных в этих убийствах не понес наказания.