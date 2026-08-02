В Сербии из-за обмеления Дуная стали видны затопленные корабли Третьего рейха

Из-за обмеления Дуная АЭС «Пакш» в Венгрии впервые за 44 года полностью остановят в ночь на 3 августа. Один из двух последних работающих блоков отключат уже в 1:30 (2:30 мск), мощность снизится до 240 МГв, сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр в соцсети X.