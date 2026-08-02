Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP92,06+0,27%CNY Бирж.11,732-0,15%IMOEX2 226,36+0,75%RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%RGBITR774,04-0,29%
Главная / Политика /

В Сербии из-за обмеления Дуная стали видны затопленные корабли Третьего рейха

Ведомости

Затопленные немецкие военные корабли времен Второй мировой войны вновь показались из Дуная в Сербии, сообщает Reuters. Остовы видны в районе порта Прахово из-за обмеления реки и сильной жары.

Суда были затоплены в 1944 г. в ходе операции «Дунайский эльф». Стремясь остановить продвижение Красной армии, немецкое командование уничтожило свыше 200 единиц плавсредств, включая баржи, патрульные и санитарные суда.

Из-за обмеления Дуная АЭС «Пакш» в Венгрии впервые за 44 года полностью остановят в ночь на 3 августа. Один из двух последних работающих блоков отключат уже в 1:30 (2:30 мск), мощность снизится до 240 МГв, сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр в соцсети X.

28 июля плавающее под швейцарским флагом судно Viking Ullur село на мель на Дунае в Болгарии, недалеко от деревни Гомотарци. Пограничная полиция эвакуировала 186 пассажиров.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь