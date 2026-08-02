В Сербии из-за обмеления Дуная стали видны затопленные корабли Третьего рейха
Затопленные немецкие военные корабли времен Второй мировой войны вновь показались из Дуная в Сербии, сообщает Reuters. Остовы видны в районе порта Прахово из-за обмеления реки и сильной жары.
Суда были затоплены в 1944 г. в ходе операции «Дунайский эльф». Стремясь остановить продвижение Красной армии, немецкое командование уничтожило свыше 200 единиц плавсредств, включая баржи, патрульные и санитарные суда.
Из-за обмеления Дуная АЭС «Пакш» в Венгрии впервые за 44 года полностью остановят в ночь на 3 августа. Один из двух последних работающих блоков отключат уже в 1:30 (2:30 мск), мощность снизится до 240 МГв, сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр в соцсети X.
28 июля плавающее под швейцарским флагом судно Viking Ullur село на мель на Дунае в Болгарии, недалеко от деревни Гомотарци. Пограничная полиция эвакуировала 186 пассажиров.