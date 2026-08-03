На развитие сельского хозяйства в Республике Алтай направят 1,4 млрд рублей

В конце июля Турчак сообщил, что Российская академия наук (РАН) согласовала передачу республике 244 земельных участков в Шебалинском районе общей площадью более 14 700 гектаров. Речь о землях на территории Актельского, Камлакского, Чергинского и Улусчергинского сельских поселений, включая ветеранский СПК «Свои» в селе Мухор-Черга.