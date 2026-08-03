На развитие сельского хозяйства в Республике Алтай направят 1,4 млрд рублей
В 2026 г. на развитие сельского хозяйства в Республике Алтай предусмотрено 1,4 млрд руб., заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири.
«Очень важно то, что вы развиваете здесь последовательно сельское хозяйство», – отметил премьер на встрече с главой республики Андреем Турчаком.
В конце июля Турчак сообщил, что Российская академия наук (РАН) согласовала передачу республике 244 земельных участков в Шебалинском районе общей площадью более 14 700 гектаров. Речь о землях на территории Актельского, Камлакского, Чергинского и Улусчергинского сельских поселений, включая ветеранский СПК «Свои» в селе Мухор-Черга.
По словам Турчака, на этой земле жители исторически вели хозяйство и заготавливали корма. Возвращение территорий позволит создать условия для развития сельского хозяйства, сократить очередь участников специальной военной операции, многодетных семей и других льготных категорий.