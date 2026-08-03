18 июля глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан объявил, что уходит в отставку на фоне скандала вокруг суррогатного материнства. Источники в окружении председателя партии рассказали телеканалу, что уйти с поста Шпана призвал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Причиной этому стало то, что тремя днями ранее Шпан и его супруг Даниэль Функе сообщили, что стали родителями (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) . Ребенка родила в США суррогатная мать. В Германии суррогатное материнство запрещено, а партия ХДС/ХСС имеет негативное отношение к легализации этой вспомогательной репродуктивной технологии.