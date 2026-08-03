Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,8+0,58%VEON-RX52,5-0,19%AVAN548+0,55%IMOEX2 254,93+1,28%RTSI893,93+1,28%RGBI115,23+0,15%RGBITR774,89+0,24%
Главная / Политика /

Spiegel: в Германии обсуждают отставку Мерца на фоне предстоящих выборов

Ведомости

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждает возможность ухода канцлера Германии Фридриха Мерца с поста главы правительства. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в партии.

По данным издания, вопрос может быть поставлен после сентябрьских выборов в региональные парламенты трех федеральных земель. Источники Der Spiegel утверждают, что внутри ХДС растет недовольство положением дел в партии и снижается авторитет Мерца среди части его соратников.

В сентябре 2026 г. должны пройти выборы в региональные парламенты Берлина, Саксонии-Анхальт и Мекленбурга – Передней Померании. Согласно последним опросам, на которые ссылается Der Spiegel, результаты могут оказаться неблагоприятными для ХДС. После выборов, как утверждают собеседники издания, премьер-министры этих федеральных земель могут обратиться к Мерцу с предложением покинуть должность канцлера.

В качестве возможного преемника источники называют премьер-министра Северного Рейна – Вестфалии Хендрика Вюста. По информации журнала, его рассматривают как одного из потенциальных кандидатов на пост председателя ХДС и главы федерального правительства.

18 июля глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан объявил, что уходит в отставку на фоне скандала вокруг суррогатного материнства. Источники в окружении председателя партии рассказали телеканалу, что уйти с поста Шпана призвал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Причиной этому стало то, что тремя днями ранее Шпан и его супруг Даниэль Функе сообщили, что стали родителями (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Ребенка родила в США суррогатная мать. В Германии суррогатное материнство запрещено, а партия ХДС/ХСС имеет негативное отношение к легализации этой вспомогательной репродуктивной технологии.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте