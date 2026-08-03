Дегтярев рассказал о карантине для сменивших спортивное гражданство

По его словам, в теории, если спортсмен компенсирует все расходы на него государства и федерации, карантин может быть сокращен. Дегтярев подчеркнул, что пускать на самотек смену спортивного гражданства нельзя: государство тратит крупные суммы на карьерную траекторию того или иного спортсмена. Имеются в виду использование инфраструктуры, зарплата тренеров и специалистов, а также командировочные расходы и участие уже сложившегося спортсмена в соревнованиях. По словам министра, на одного спортсмена может быть потрачено до 1,5 млн руб. в год.