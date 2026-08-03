Дегтярев рассказал о карантине для сменивших спортивное гражданство
В будущем между федерациями и спортсменами могут ввести юридически обязывающие соглашения. Согласно им, смена спортивного гражданства приведет к карантину и компенсации расходов государства на карьеру и развитие конкретного спортсмена, заявил министр спорта Михаил Дегтярев в интервью «Эксперту».
«Когда спортсмен уходит и меняет флаг, международная федерация по своим уставам вводит в отношении него карантин. Срок разный – от двух до трех, а иногда и до четырех лет. Преодолеть этот карантин можно только с согласия российской федерации соответствующего вида спорта», – рассказал Дегтярев.
По его словам, в теории, если спортсмен компенсирует все расходы на него государства и федерации, карантин может быть сокращен. Дегтярев подчеркнул, что пускать на самотек смену спортивного гражданства нельзя: государство тратит крупные суммы на карьерную траекторию того или иного спортсмена. Имеются в виду использование инфраструктуры, зарплата тренеров и специалистов, а также командировочные расходы и участие уже сложившегося спортсмена в соревнованиях. По словам министра, на одного спортсмена может быть потрачено до 1,5 млн руб. в год.
Если же речь идет о юниоре, то решение о смене спортивного гражданства принимают родители. В этом случае нельзя предъявить претензии к самому спортсмену.
7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил ограничения против российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. 28 июля все ограничения в отношении сборной России отменила Международная федерация функционального многоборья (International Functional Fitness Federation, IF3), 30 июля – Международная федерация бокса (World Boxing). 31 июля Всемирная федерация армрестлинга (WAF) полностью восстановила членство Федерации армрестлинга России и сняла все ограничения с российских спортсменов, команд и официальных лиц.