Всемирная федерация армрестлинга сняла ограничения с российских спортсменов
Всемирная федерация армрестлинга (WAF) полностью восстановила членство Федерации армрестлинга России и сняла все ограничения с российских спортсменов, команд и официальных лиц. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Это особенно хорошая новость для российского спорта перед Всемирным чемпионатом по армрестлингу, где российские атлеты вновь смогут выступать под государственным флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачете», – написал министр в Telegram.
Дегтярев обратил внимание, что такое решение было принято после рекомендаций исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля 2026 г. Мера «подтверждает общий курс международного спортивного сообщества на полноценное возвращение российских спортсменов», подчеркнул Дегтярев.
30 июля все ограничения с российских спортсменов сняла Международная федерация бокса (World Boxing), сообщал Дегтярев. По его словам, решение международной федерации особенно важно, так как именно именно World Boxing уполномочен МОК проводить олимпийский турнир по боксу. 28 июля все ограничения в отношении сборной России отменила Международная федерация функционального многоборья (International Functional Fitness Federation, IF3). Согласно ожиданиям IF3, сборная РФ станет участницей соревнований серии «мастерс» и чемпионата мира в этом сезоне.
7 июля МОК отменил ограничения против российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России.