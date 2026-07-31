Всемирная федерация армрестлинга сняла ограничения с российских спортсменов

30 июля все ограничения с российских спортсменов сняла Международная федерация бокса (World Boxing), сообщал Дегтярев. По его словам, решение международной федерации особенно важно, так как именно именно World Boxing уполномочен МОК проводить олимпийский турнир по боксу. 28 июля все ограничения в отношении сборной России отменила Международная федерация функционального многоборья (International Functional Fitness Federation, IF3). Согласно ожиданиям IF3, сборная РФ станет участницей соревнований серии «мастерс» и чемпионата мира в этом сезоне.