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Экс-посол Армении в США возглавила аппарат Пашиняна

Ведомости

Бывший посол Армении в США Лилит Макунц возглавила аппарат премьер-министра республики. Соответствующее распоряжение премьера Никола Пашинина опубликовано на его официальном сайте.

«Назначить Лилит Макунц руководителем аппарата премьер-министра», – указано в документе.

Другим документом Пашинян освободил Макунц от временного исполнения обязанностей главного советника премьер-министра.

2 августа президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил отставку Пашиняна и членов кабмина. Согласно конституции Армении, правительство уходит в отставку в день первого заседания нового парламента. После этого президент утверждает премьера от парламентского большинства. В тот же день Хачатурян назначил Пашиняна премьер-министром.

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