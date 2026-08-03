Экс-посол Армении в США возглавила аппарат Пашиняна
Бывший посол Армении в США Лилит Макунц возглавила аппарат премьер-министра республики. Соответствующее распоряжение премьера Никола Пашинина опубликовано на его официальном сайте.
«Назначить Лилит Макунц руководителем аппарата премьер-министра», – указано в документе.
Другим документом Пашинян освободил Макунц от временного исполнения обязанностей главного советника премьер-министра.
2 августа президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил отставку Пашиняна и членов кабмина. Согласно конституции Армении, правительство уходит в отставку в день первого заседания нового парламента. После этого президент утверждает премьера от парламентского большинства. В тот же день Хачатурян назначил Пашиняна премьер-министром.