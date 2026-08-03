Экс-посол Армении в США возглавила аппарат Пашиняна

2 августа президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил отставку Пашиняна и членов кабмина. Согласно конституции Армении, правительство уходит в отставку в день первого заседания нового парламента. После этого президент утверждает премьера от парламентского большинства. В тот же день Хачатурян назначил Пашиняна премьер-министром.