Румыния взорвала скалу на Дунае для спасения Чернаводской АЭС

Ранее Румыния закрыла один из двух реакторов на АЭС «Чернаводэ» , так как низкий уровень воды в Дунае из-за засухи не позволяет должным образом охлаждать оборудование. По словам исполняющего обязанности министра обороны Раду Мируцэ, армия использовала 180 кг взрывчатки для взрыва, чтобы убрать скалу, перекрывающую русло реки. Целью было перенаправить воду в основной канал, питающий станцию, чтобы предотвратить остановку оставшегося реактора.