Владимир Путин прилетел в Красноярск

Финалы седьмого сезона конкурса для учеников 5-7 классов и старшеклассников из-за рубежа проходят в Красноярске с 29 июля по 4 августа. В финале принимают участие 800 школьников. Финалисты участвуют в деловых играх, мастер-классах и командообразующих тренингах. Среди заданий, которые должны решать участники, будут те, которые посвящены Году единства народов России.