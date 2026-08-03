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Владимир Путин прилетел в Красноярск

Ведомости

Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в Красноярске, передает корреспондент «Ведомостей».

Глава государства встретился со школьниками, участвовавшими в конкурсе «Большая перемена».

Финалы седьмого сезона конкурса для учеников 5-7 классов и старшеклассников из-за рубежа проходят в Красноярске с 29 июля по 4 августа. В финале принимают участие 800 школьников. Финалисты участвуют в деловых играх, мастер-классах и командообразующих тренингах. Среди заданий, которые должны решать участники, будут те, которые посвящены Году единства народов России.

Победителями конкурса объявят 300 учеников, призом для них будет путешествие на поезде через всю Россию. Победители конкурса из других стран получат возможность бюджетного обучения в российских вузах.

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