После удара по Геленджику госпитализирован 21 человек
При атаке украинского дрона по пляжу в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком госпитализирован 21 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.
Девять пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Удар по пляжу под Геленджиком был совершен утром 3 августа. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели шести человек, включая троих детей. Пострадали 47 человек.
После удара в Геленджик направили спецбригаду медицины катастроф. В селе были задействованы бригады скорой помощи из Геленджика, Туапсе и Краснодара.