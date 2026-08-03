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После удара по Геленджику госпитализирован 21 человек

Ведомости

При атаке украинского дрона по пляжу в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком госпитализирован 21 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Девять пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Удар по пляжу под Геленджиком был совершен утром 3 августа. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели шести человек, включая троих детей. Пострадали 47 человек.

После удара в Геленджик направили спецбригаду медицины катастроф. В селе были задействованы бригады скорой помощи из Геленджика, Туапсе и Краснодара.

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