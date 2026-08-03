Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,937+1,75%VEON-RX53,6+1,9%BISVP9,79+4,48%IMOEX2 261,41+1,57%RTSI889,73+0,81%RGBI114,93-0,11%RGBITR772,92-0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Что известно об ударе по пляжу под Геленджиком

Погибли трое детей, пострадали более 40 человек
Ведомости
Эрик Романенко / ТАСС
Эрик Романенко / ТАСС

3 августа вооруженные силы Украины атаковали пляж в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. Жертвами атаки украинского беспилотника стали семь человек, в том числе трое детей. Ранения получили десятки человек. «Ведомости» собрали главное, что известно об ударе по селу на Черноморском побережье.

Удар был совершен утром 3 августа. Изначально сообщили о 13 пострадавших, позже власти объявили о погибших. К вечеру 3 августа оперштаб Краснодарского края сообщил о гибели семи человек, включая троих детей.

Пострадали 47 человек, следует из сообщения главы города-курорта Алексея Богодистова. В оперштабе сообщили, что 21 из них госпитализирован, 19 получают помощь амбулаторно.

При ударе по Геленджику погибли трое детей

Политика / Международные отношения

Власти развернули оперативный штаб в Архипо-Осиповке. После удара в Геленджик направили специализированную бригаду медицины катастроф. В селе были задействованы бригады скорой помощи из Геленджика, Туапсе и Краснодара.

Удар прокомментировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что НАТО и Евросоюз, ранее выступавшие с позиции нулевой терпимости к терроризму, стали частью террористической деятельности.

Краснодарский край и акватория Черного моря ночью 3 августа в очередной раз подверглись атакам украинских сил. Минобороны РФ сообщало об уничтожении беспилотников в небе над этими территориями. Всего над Россией уничтожили 131 дрон.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте