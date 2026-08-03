Что известно об ударе по пляжу под Геленджиком

3 августа вооруженные силы Украины атаковали пляж в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. Жертвами атаки украинского беспилотника стали семь человек, в том числе трое детей. Ранения получили десятки человек. «Ведомости» собрали главное, что известно об ударе по селу на Черноморском побережье.