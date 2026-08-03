Что известно об ударе по пляжу под Геленджиком

Что известно об ударе по пляжу под ГеленджикомПогибли трое детей, пострадали более 40 человек
3 августа вооруженные силы Украины атаковали пляж в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. Жертвами атаки украинского беспилотника стали семь человек, в том числе трое детей. Ранения получили десятки человек. «Ведомости» собрали главное, что известно об ударе по селу на Черноморском побережье.
Удар был совершен утром 3 августа. Изначально сообщили о 13 пострадавших, позже власти объявили о погибших. К вечеру 3 августа оперштаб Краснодарского края сообщил о гибели семи человек, включая троих детей.
Пострадали 47 человек, следует из сообщения главы города-курорта Алексея Богодистова. В оперштабе сообщили, что 21 из них госпитализирован, 19 получают помощь амбулаторно.
Власти развернули оперативный штаб в Архипо-Осиповке. После удара в Геленджик направили специализированную бригаду медицины катастроф. В селе были задействованы бригады скорой помощи из Геленджика, Туапсе и Краснодара.
Удар прокомментировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что НАТО и Евросоюз, ранее выступавшие с позиции нулевой терпимости к терроризму, стали частью террористической деятельности.
Краснодарский край и акватория Черного моря ночью 3 августа в очередной раз подверглись атакам украинских сил. Минобороны РФ сообщало об уничтожении беспилотников в небе над этими территориями. Всего над Россией уничтожили 131 дрон.