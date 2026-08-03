Захарова: НАТО и ЕС стали частью терроризма
НАТО и Евросоюз, ранее выступавшие с позиции нулевой терпимости к терроризму, стали частью террористической деятельности. Об этом в комментарии ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Комменттируя удар ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке в районе Геленджика, она сказала, что страны НАТО выступают спонсорами действий украинских властей, которые Москва квалифицирует как террористические.
Удар украинских БПЛА произошел в селе Архипо-Осиповка 3 августа. После инцидента в Геленджик направили специализированную бригаду медицины катастроф, в Архипо-Осиповке развернули оперативный штаб. В результате погибли шесть человек, среди них трое детей. Число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.