Захарова: НАТО и ЕС стали частью терроризма

Удар украинских БПЛА произошел в селе Архипо-Осиповка 3 августа. После инцидента в Геленджик направили специализированную бригаду медицины катастроф, в Архипо-Осиповке развернули оперативный штаб. В результате погибли шесть человек, среди них трое детей. Число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.