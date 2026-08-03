При ударе по Геленджику погибли трое детей

Число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Кондратьев заявил, что люди стали жертвами «целенаправленного удара киевского режима по мирному населению, который не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре».