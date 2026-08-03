При ударе по Геленджику погибли трое детей
Число погибших детей при ударе по селу Архипо-Осиповка под Геленджиком достигло трех. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«К сожалению, количество погибших в поселке Архипо-Осиповка выросло до шести человек, трое из них – дети», – написал он в Telegram.
Число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Кондратьев заявил, что люди стали жертвами «целенаправленного удара киевского режима по мирному населению, который не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре».
Удар украинских БПЛА произошел в селе Архипо-Осиповка 3 августа. После инцидента в Геленджик направили специализированную бригаду медицины катастроф, в Архипо-Осиповке развернули оперативный штаб. Ночью 3 августа силы ПВО уничтожили 131 украинский беспилотника над Россией, в том числе над акваторией Черного моря и Краснодарским краем.