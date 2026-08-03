Польский пловец первым в мире переплыл Балтийское море
Польский пловец Бартломей Кубковский первым в мире переплыл Балтийское море от Швеции до Польши, сообщает Eurosport.
Спортсмен преодолел более 160 км от шведского города Косеберга до польского Дзивнува менее чем за 55 часов. Заплыв стартовал 31 июля.
Во время прохождения дистанции Кубковский не имел права спать или прикасаться к сопровождавшему его судну. Питание и воду ему передавали с лодки сопровождения при помощи специальной палки.
Для спортсмена это была пятая попытка переплыть Балтийское море. В 2025 г. он был вынужден прекратить заплыв за 11 км до финиша из-за сильного истощения и ухудшения погодных условий.
Заплыв также носил благотворительный характер. Во время прохождения дистанции Кубковский собирал средства для фонда Cancer Fighters. К моменту его финиша на эти цели было собрано более 560 000 польских злотых (12 млн руб.).